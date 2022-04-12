الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال 8 عناصر من داعش بالعراق

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيي رسول، اعتقال ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم قيادي بارز، في ثلاث محافظات.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن المتحدث العسكرية قوله - في بيان - إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من عناصر داعش في محافظة الأنبار، بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة".
وأضاف المتحدث العسكري أن "قوة خاصة أخرى تمكنت أيضًا من إلقاء القبض على عنصرين مهمين في عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك".

وتابع المتحدث العسكري أن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من جلب اثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المنتمين لهذه العصابات التكفيرية بعد تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة إرهاب أربيل"، موضحًا أن "الجهاز تمكن كذلك من إلقاء القبض على قيادي بالغ الأهمية في عصابات داعش سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".

تنظيم داعش الارهابي للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة كركوك السومرية نيوز مكافحة الإرهاب تنظيم داعش

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