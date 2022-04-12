الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الروسى فى اليابان: المجتمع فى طوكيو يواجه ضغوطا قوية من الدعاية المضادة لموسكو

السفير الروسي في
السفير الروسي في اليابان ميخائيل جالوزين

قال السفير الروسي في اليابان ميخائيل جالوزين،  إن قرار الحكومة اليابانية بإلغاء تصنيف مليشيات "أزوف" الأوكرانية ضمن منظمات النازية الجديدة، يرجع إلى دعم طوكيو الكامل للسلطات الأوكرانية، لافتا إلى أن المجتمع الياباني يواجه ضغوطا قوية من الدعاية المضادة لروسيا.


وأضاف جالوزين، حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية: "أعتقد أن خطوات اليابان تنبع من حقيقة أنها تدعم نظام كييف في كل تحركاته حتى أفعاله التي يتخذها ضد شعبي دونتسك ولوجانسك؛ وذلك على غرار دول مجموعة السبع .
 

وأشار جالوزين إلى أن "المجتمع الياباني يواجه ضغوطا قوية من الدعاية المناهضة لروسيا، لكن رغم الوضع المعلوماتي الصعب حول روسيا والعلاقات الروسية-اليابانية، فإن العديد من أفراد الشعب الياباني مازالوا يتخذون موقفا وديا تجاه روسيا".
 

وكانت وزارة العدل اليابانية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء تصنيف مليشيات "أزوف" الأوكرانية ضمن منظمات النازية الجديدة.
 

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