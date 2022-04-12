ضبط المتهمين بسرقة شقة الكاتب سيد القمنى بالعاشر

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات (مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة «2 شاشة تلفزيون - ميكروويف – لاب توب - فرن كهرباء - بعض أدوات المطبخ - مجموعة من الكتب» من شقة «والدها المتوفى الكاتب سيد القمني)»الكائنة بذات العنوان.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن «59 نسخة كتاب لوالدها المتوفى- شاشة تليفزيون- 4 أوانى لدى عامل خردة - مقيم بدائرة القسم»، أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.