«يا بياعين الصبر».. أغنية بخط يد عبد الرحمن الأبنودى لم تظهر للنور

الكثير من الأغنيات والأشعار لم تظهر للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وفي هذا السياق كشف الموسيقار منير الوسيمي لـ"الدستور" أن هناك عدد من الأغنيات يملكها للشاعر الكبير لم تظهر للنور بعد، ومن هذه الأغنيات أغنية يا بياعين الصبر.

يقول عبد الرحمن الأبنودي الأغنية..

يا بياعين الصبر.. دقوا الباب

أنا منتظركم.. سنين وسنين

دنيا يا قاسية ضيعت الأحباب

ورحت اشكي.. بس أشكي لمين؟

أنا ما بكيت من جوع ولا من عطش

ولا من فراق محبوب ولا من ضيق

أنا بابكي ع الصبر اللي ضاع مني

وانا لسة ماشي في بداية الطريق

وقولولي أشكي لمين

وكل العباد حواليا مش صابرين

يا بياعين الصبر

وتحل هذه الأيام ذكرى ميلاد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، حيث ولد في 11 أبريل 1938، وهو شاعر مصري يعدّ من أشهر شعراء العامية في مصر.

ولد عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدًا في شارع بني على، حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثّر بها، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي متزوج من المذيعة المصرية نهال كمال، وله منها ابنتان آية ونور.

من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب (أيامي الحلوة) والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام، تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة، وفيه يحكي الأبنودي قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر.

وللأبنودي العديد من الدواوين، كما شارك في أغاني العديد من المسلسلات مثل "النديم"، و(ذئاب الجبل) وغيرها، وكتب حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف، وحوار فيلم الطوق والإسورة وكتب أغاني فيلم البريء، وقد قام بدوره في مسلسل العندليب حكاية شعب الفنان محمود البزاوي، شارك الدكتور يحيى عزمي في كتابة السناريو والحوار لفيلم الطوق والأسورة عن قصة قصيرة للكاتب يحيى الطاهر عبد الله.