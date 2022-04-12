الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالقاهرة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحري عن الواقعة ونشاط المتهمين .

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بمنطقة الحى العاشر بدائرة القسم ، فوجئ بقيام (3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" بإستيقافه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وإستولوا منه على هاتفه المحمول ، مبلغ مالى كرها عنه و لاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين - نصل معدنى" - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض "سكين" المضبوط بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم .

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