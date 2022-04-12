سعر اليورو بالسوق المصرى اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

استقرت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، وحافظت على نفس الأسعار المعلنة بشاشات التداول اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 20.280 جنيه للشراء، و20.399 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

تعرف علي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-4-2022

استقر اليورو داخل فروع بنك مصر في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04 للبيع، واستقرت مستويات سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و 20.06 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

و اظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع، كما استقر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.86 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع، كما جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.83 جنيه للشراء و20.06 للبيع.

سعر اليورو في السوق المحلي اليوم 12-4-2022

يشار إلي أن اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.