الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 12 -4-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  اليوم الثلاثاء طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.
 

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 14
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 24 15
طنطا 24 14
شبين الكوم 25 14
دمنهور 25 15
بلطيم 22 12
مطروح 18 13
السلوم 18 13
سيوة 23 13
بورسعيد 20 14
دمياط 23 15
الزقازيق 24 15
المنصورة 23 15
الإسماعيلية 24 15
السويس 25 15
العريش 21 14
رفح 20 14
رأس سدر 22 15
نخل 21 12
نويبع 23 16
طابا 24 16
كاترين 23 14
الطور 25 19
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 31 20
مرسى علم 32 20
الفيوم 25 14
بني سويف 25 14
المنيا 25 14
أسيوط 26 15
سوهاج 28 19
قنا 33 21
الأقصر 34 20
أسوان 36 21
إدفو 35 22
أبوسمبل 37 21
الوادي الجديد 36 20
شلاتين 31 18
أبو رماد 32 17
حلايب 29 19
رأس حدربة 28 18

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