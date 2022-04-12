الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير صينى يسلط الضوء على اكتشاف ورشة أثرية فى الإسكندرية

ورشة لتصنيع الفخار
ورشة لتصنيع الفخار تعود للعصر الروماني

سلطت وكالة “شينخوا” الصينية، في تقرير لها، الإثنين، الضوء على الاكتشاف الأثري الحديث في مدينة الإسكندرية، حيث تم العثور على ورشة لتصنيع الفخار تعود للعصر الروماني.

وقالت الوكالة: لقد اكتشف علماء آثار مصريون، الإثنين، بقايا ورشة فخار كبيرة تعود إلى العصر الروماني في محافظة الإسكندرية شمال العاصمة القاهرة.

ونقلت الوكالة بيان وزارة السياحة والآثار، حيث قالت إن بعثة أثرية مصرية تعمل في موقع تابت مطروح غربي الإسكندرية، نجحت في حفر ورشة فخار تعود إلى بداية العصر الروماني.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن الورشة تتكون من مجموعة من الأفران، اثنان منها محفوران في الجدران الصخرية.

وأضاف أن أحد الأفران كان في حالة جيدة مع وجود مدخل مقبب في الجانب الغربي.

وتابع: بعد الانتهاء من عملية الرص يتم سد المدخل بكتل الطين وبقايا شقف الفخار، وكان يتم إدخال الوقود عن طريق ممر منحدر محفور في الصخر يقع إلى الأسفل من هذا المدخل.

وأضاف وزيري أن الدلائل الأولية تشير إلى أنه تم استخدام هذه الورشة في عصور لاحقة، حيث تم استغلال المساحة الشمالية منها لإنشاء فرن لتصنيع الجير ربما يُؤرّخ للعصر البيزنطيّ، وقد دُمر جزء من هذا الفرن في مرحلة لاحقة عند إعادة استخدام الموقع كجبانة في العصور الوسطى حيث عُثر بالفرن على دفنتين إحداهما لسيدة حامل، لافتا إلى أن البعثة سوف تستكمل أعمال حفائرها بالموقع للكشف عن المزيد خلال الفترة القادمة.

وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للبلاد، إن البعثة كشفت أيضا عن مبنى آخر يقع جنوب الفرنين ربما يستخدم لتخزين أدوات للاستخدام اليومي ، حيث تم العثور على الكثير من أواني الطهي وأدوات المائدة بالداخل تحف قديمه.

ومن جانبه قال إبراهيم مصطفى، رئيس البعثة الأثرية، إنه تم العثور على مجموعة كبيرة من العملات تحمل صور الإسكندر الأكبر والإله زيوس والملكة كليوباترا ، يعود معظمها إلى العصر البطلمي.

وأضاف مصطفى أن الاكتشافات تشمل أيضا أجزاء من تماثيل الطين النسائي لآلهة ونساء بالإضافة إلى بقايا خطاطيف للصيد ومرساة لقارب.

وكالة “ شينخوا” الصينية مدينة الإسكندرية ورشة لتصنيع الفخار قلب مدينة الإسكندرية العصر الروماني

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«لغز أثري».. تقرير فرنسي: كهف السباحين في مصر يثير حيرة العلماء

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

السيسى يوقع قانونا لضمان شركة مصر للطيران فى رحلاتها إلى روسيا

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد جميع ديونها الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟