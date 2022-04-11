الاختيار 3 الحلقة 10.. معلومات عن جماعة «السلفية الجهادية»

اعتاد مسلسل «الاختيار 3» نشر تسريبات تكشف وتفضح ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية، ومخططات العنف والتفجيرات التي شهدتها مصر، وفي الحلقة الـ10 شاهدنا تسريب للقيادي خيرت الشاطر يتحدث عن عناصر إرهابية نجحت في التسلل إلى مصر وكان أبرزها «السلفيين الجهاديين».. فمن هم؟.

ظهرت هذه الحركة في مصر في السبعينات من القرن الماضي عندما تأثر عدد من المتشددين بآراء الجهاد والعنف، عقب تأسيس جماعة الإخوان لحسن البنا، أقدم التنظيمات الإسلامية في مصر وأكبرها، وكان لها تأثير كبير على الحركات الإسلامية في العالم، وخاصة عقب ظهور كتب سيد قطب المتشددة.

وكانت أبرز العلمليات التي ارتكبوها هي اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981، حيث أن عقيدتهم تمثلت في أن المسلمين يؤمنون بالله ولكنهم يتركون فريضة الجهاد، التي كتبها الله عليهم - كما يدعون-.

وعندما تم تضييق الخناق عليهم في مصر من قبل أمن الدولة عقب عمليات الاغتيال بدأوا يتوزعون في دول الخليج وصولا إلى أفغانستان، والأردن، ونجحوا في تكوين مستوطن هناك للقيام بعملياتهم الإرهابية حتى كون بعضهم تنظيم القاعدة في أفغانستان، التي تحولت إلى ساحة "جهادية" ضد الاتحاد السوفييتي السابق، وشجعت الولايات المتحدة، ودول الخليج العربي سفر الشبان المسلمين للقتال ضد القوات السوفيتية، والحكومة الشيوعية في كابول حتى أواخر الثمانينيات، حيث ظهرت القاعدة كتنظيم.



ومن أبرز زعماء حركة الجهاديين السلفيين عبدالله عزام ، شيخ أردني-فلسطيني، شجع الشباب على الجهاد، وقُتل في سيارة مفخخة عام 1989.