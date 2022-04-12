الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ميناء العين السخنة يستقبل 120 سائحا من مختلف الجنسيات

السائحين داخل الميناء
السائحين داخل الميناء

أعلنت وزاره السياحة والآثار، اليوم، أن  مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة السويس قد استقبل نحو  ١٢٠ سائحًا من مختلف الجنسيات على متن أحد البواخر السياحية التي وصلت ميناء العين السخنة اليوم، والقادمة من ميناء العقبة بدولة الأردن، وذلك في إطار زيارة اليوم الواحد قبل مغادرتها وتوجهها إلى ميناء رودس بدولة اليونان.

وتوجه السائحون إلى القاهرة لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة، والتي من بينها زيارة منطقة آثار أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبي، بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء نهر النيل الساحرة.

يشار إلى أن سياحة اليخوت تعد من الأنماط السياحية الهامة، كما أنها تستهدف السائحين الأعلى إنفاقًا، وتبحث حاليًا وزارتي السياحة والآثار والنقل سرعة وضع الألية النهائية لكافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ استراتجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر،  وتسيير الإجراءات المنفذة  لذلك النوع من النشاط السياحي.

وتم الاتفاق مؤخرًا بين الجانبين على ضرورة العمل خلال الفترة االقادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل و المتخصصين و الجهات المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الإلكترونية ( النافذة الواحدة) الجاري إنشائها ضمن الاستراتيجية، على أن تتولي اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الاستراتيجية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتوجيهات الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من  قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.

مصر الدكتور مصطفى مدبولي ميناء العين السخنة محافظة السويس وزارة السياحة والآثار الأماكن السياحية النافذة الواحدة

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