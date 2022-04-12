إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

أصيب عشرات الفلسطينين بالاختناق، مساء أمس الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في منطقة عصيدة عقب صلاة التراويح، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين وممتلكاتهم، مما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وأفا شهود عيان بأن المواجهات تركزت في منطقة التل بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

واندلعت المواجهات عقب مواراة الشهيد محمد غنيم الثرى، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس.

وفى قلنديا، شارك مواطنون، مساء اليوم في مسيرة انطلقت من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة إلى حاجز قلنديا العسكري، تنديدا باعتداءات الاحتلال المتواصلة في محافظة جنين.

وردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة فى جنين، كما رفع المشاركون في المسيرة التي دعت لها حركة فتح، علم فلسطين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الأهالى في جنين.

وفى وقت سابق من اليوم، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بتدخل دولي عاجل لوقف التصعيد مع إسرائيل المستمر منذ نحو أسبوعين.

وصرح «أشتية»، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، بأن عدوان إسرائيل على شعبنا من جنين إلى الخليل، وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسئولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.

واتهم إسرائيل بأنها تمارس سياسة أطلق النار لتقتل، وهذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسًا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى.