الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يؤكد عزم بلاده إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول

شهباز شريف
شهباز شريف

أكد رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب الجديد شهباز شريف عزم بلاده إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد - في كلمة له بجلسة للجمعية الوطنية الباكستانية إثر انتخابه كرئيس الوزراء للبلاد - إن باكستان لديها العلاقات التجارية القوية مع أمريكا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن العلاقات مع أمريكا تاريخية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات يجب أن تكون على أسس الاحترام المتبادل.

وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها لباكستان في الوقت العصيب، مجددا عزمه تعزيز وتوطيد المزيد من الروابط والعلاقات الودية القائمة.

وأكد التزام باكستان للمضي قدماً في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وحول العلاقات الهندية الباكستانية، قال إن بلاده ترغب في العلاقات الجيدة مع جارتها الهند، لكن لا يمكن إحلال السلام الدائم في المنطقة دون حل نزاع جامو وكشمير، داعيا نظيره الهندي ناريندرا مودي إلى العمل لإيجاد الحل للقضية الكشميرية والتقدم والازدهار والحد من الفقر في المنطقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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