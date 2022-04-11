استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان.

أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1613 حالة وفاة، و281 ألفا و269 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 170 ألفا و107 أشخاص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليونا و 641 ألفا و4 حالات إصابة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و926 حالة إصابة و72 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و180 ألفا و556 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و205 وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 459 ألفا و677 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 980 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 115 حالة وفاة، و28 ألفا و368 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 160 ألفا و863 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليون و320 ألفا و753 إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 145 حالة وفاة، و61 ألفا و988 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت باكستان 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1,526,666 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30,361 حالة وفاة

وأعلنت سلطات الصحة الفرنسية تسجيل 45 حالة وفاة، و107 آلاف و654 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 143 ألفا و288 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 26 مليونا و947 ألفا و 375 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 11855 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأشار المقر إلى تسجيل 248 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في روسيا إلى 371 ألفا و 716 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و996 ألفا و60 إصابة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1196 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و33 آلفا و903 حالات إصابة، كما سجلت البلاد 48 حالة وفاة في آخر 24 ساعة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 155 ألفا و674 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1026 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و873 ألفا و875 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و210 حالات وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و593 حالة إصابة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات عند 11 ألفا و951 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و952 ألفا و109 حالات إصابة، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 29 ألفا و 124 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 524 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 988 ألفا و66 حالة إصابة، بالإضافة لتسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و 538 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و109 آلاف و148 حالة إصابة، بالإضافة لتسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 15 ألفا و 694 حالة وفاة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 433 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 86 ألفا و 595 حالة إصابة، بالإضافة تسجيل حالتين وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 664 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1407 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 191 ألفا و590 حالة إصابة، بالإضافة لتسجيل57 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 8 آلاف و827 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 273 حالة إصابة و8 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و681 ألفا و646 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و777 وفاة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 792 ألفا و253 حالة إصابة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و 703 حالات وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 1698 حالة إصابة و13 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و938 ألفا و487 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و921 وفاة.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 138 ألفا و811 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 94 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 496 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و97 ألفًا و333 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8519 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 6 وفيات ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و465 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و557 حالة ويستقر عدد الوفيات عند 5648 حالة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن حالتين وفاة و553 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و32 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و732 ألفًا و628 إصابة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1096 إصابة و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و990 ألفًا و511 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و890 حالة وفاة.