الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولي عهد الكويت: ثقة القيادة السياسية في الجيش كبيرة

مشعل الأحمد الجابر
مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن القيادة السياسية في الكويت تتابع باهتمام ما يقوم به الجيش الكويتي من واجبات ومهام بوفاء والتزام وتثني على جهوده في التدريبات المشتركة على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا وما يشهده من خطط وعمليات ومن تخريج الكفاءات العسكرية والقتالية.


وقال ولي عهد الكويت- في كلمه خلال زيارتة مساء اليوم الإثنين لنادي ضباط الجيش الكويتي- إن ثقة القيادة السياسية في القوات المسلحة الكويتية كبيرة، مؤكدا على الثقة بقيام الجيش الكويتي بواجباتهم الوطنية ومهامهم العسكرية على أكمل وجه ليظلوا للوطن درعه الحصين وسياجه الواقي.
وطالب بضرورة الاستمرار في هذا المسار الصحيح للتأكيد على أن قيمة المؤسسة العسكرية تكمن في تجهيزها العالي واستعدادها التام، مشيدا بجهود قطاع المنشآت العسكرية في استصلاح أراض زراعية تقع ضمن نطاق معسكراته مقدرا الهدف من هذا المشروع والذي يتمثل في ضمان الأمن الغذائي لوحدات الجيش الكويتي.
وثمن تلك التجربة التي يمكن لجهات أخرى الاستفادة منها، منوها بأن الجيش الكويتي يعد رأس هرم القوات الكويتية فهو مصنع الرجال (حماة الوطن) وسجله حافل بالوفاء والتضحية من أجل الحفاظ على وطننا العزيز شامخا أبيا.
حضر اللقاء وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من قيادات الجيش الكويتي .

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