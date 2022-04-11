الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد داود يزوّر شهادة الحقوق في الحلقة العاشرة من سوتس بالعربي

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل سوتس بالعربي تهديدًا خطيرًا للمحامي آدم منصور (أحمد داود) بعدما اكتشفت تاليا (سلمى أبو ضيف) انتحاله لشخصية شقيقه أدهم وأنه غير حاصل على شهادة تخرج جامعية من كلية الحقوق ويمارس المهنة، بدون ترخيص  ليعجز آدم عن أخذ ردة فعل ويطلب النصيحة من زين ثابت (آسر ياسين) ولكنه كان مشغولًا في قضية أخرى.

وحاول آدم لم شمل تاليا مع والدها بعدما سرقت من شركته نصف مليون جنيه، ولكن تعقدت الأمور و رفض آدم اللجوء إلى الحل قضائيًا خوفًا من حبس تاليا، لتنتهي القضية بعقد صلح مع الطرفين، و نظير ذلك كافأت تاليا آدم بشهادة تخرج مزوّرة من كلية الحقوق بعدما اخترقت حسابات الجامعة.

 مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

يعرض مسلسل "Suits بالعربي" على قناة CBC– الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما– الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا– الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى– الساعة 10 مساءً وعلى منصتي ”Watch It" و“OSN+".

أبطال مسلسل Suits بالعربي 

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل Suits بالعربي النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين و تارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، و إخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقعIMDb. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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