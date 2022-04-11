البيت الأبيض: بايدن لا يخطط لزيارة أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أنه لا توجد خطط حاليا لزيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا.

وقالت ساكي - خلال مؤتمر صحفي، نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية - : "لا نخطط حاليا لزيارة من رئيس الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".

يأتي ذلك تأكيدا لتصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الأحد، بأن الرئيس، جو بايدن، لا يخطط حاليا لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إمكانية إجراء تلك الزيارة لا تزال قائمة في المستقبل.