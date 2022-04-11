مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق فى البحيرة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، إثر اصطدام سيارة أجرة بها أثناء عبور الطريق بشارع جمال عبد الناصر بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

كان قد تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة بطفلة بشارع جمال عبد الناصر بمدينة إدكو ووفاة الطفلة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاة الطفلة "منة. ع" 5 سنوات مقيمة إدكو.

تم نقل الجثة مشرحة مستشفى إدكو المركزي، وتم التحفظ على السيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.