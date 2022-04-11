الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سلمى أبوضيف «هاكر» وضيفة شرف فى الحلقة 10 من سوتس بالعربى

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

حلّت النجمة سلمى أبوضيف ضيفة شرف في الحلقة العاشرة من مسلسل سوتس بالعربي، لتقدم شخصية تاليا و هي دكتورة تستطيع اختراق الشبكات الإلكترونية، وتسرق مال من مصنع والدها الذي يوجد بينهم خلافات، الأمر الذي دفع والدها إلى توكيل المحامي آدم منصور (أحمد داود) للتفاهم معها.

وتمكن آدم منصور من حل قضية تاليا وديًا، ولكنه احتاجها في قضية أخرى لاختراق إحدى الحسابات البنكية في سويسرا، وبالفعل تمكنت تاليا من كشفت المعلومات التي يحتاجونها، وزوّرت شهادة تخرج من كلية الحقوق بعدما اخترقت حسابات الجامعة كهدية لآدم منصور.

وتنافس سلمى في موسم رمضان 2022 بمسلسل راجعين يا هوى، ويشاركها في البطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، ويعرض على قناة dmc.

كما تنتظر سلمى أبو ضيف إطلاق مسلسلها منعطف خطر، على منصة شاهد بعد انتهاء الموسم الرمضاني، المسلسل من إخراج السيد مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفنية، بجانب إطلاق مسلسلها منعطف خطر قريبًا.

سلمى أبو ضيف الفنانة سلمى ابو ضيف سوتس بالعربي ضيف شرف مسلسل Suits بالعربي

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