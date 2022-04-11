روسيا قلصت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبى قبل الحرب

قالت إليفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي في تقريرها السنوي أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن روسيا لديها احتياطيات كافية من اليوان الصيني والذهب حتى بعد فرض الولايات المتحدة وحلفائها للعقوبات على احتياطيات روسيا من الدولار والعملات الغربية الأخرى.

وذكر البنك المركزي الروسي أنه بعد سنوات من العمل على تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية في احتياطي النقد الأجنبي لدى روسيا، قلص البنك حصة الدولار إلى 10.9% فقط من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي حتى أول يناير الماضي مقابل 21.2% في أول يناير 2021.

في المقابل زادت حصة اليورو من29.2% إلى 33.9% خلال الفترة نفسها. كما زادت حصة اليوان الصيني من 12.8% إلى 17.1 % وتراجع الذهب بنسبة طفيفة إلى 21.5% خلال الفترة نفسها.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفائها فرضت عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

وتضمنت العقوبات فرض قيود على وصول البنك المركزي الروسي إلى احتياطياته من النقد الأجنبي لدى المؤسسات المالية غير الروسية.