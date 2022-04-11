إيبارشية شرق المنيا تطلق لقاء «مصابيح» للشباب

نظمت إيبارشية شرق المنيا أمس لقاءً عامًا لشابات وشباب الإيبارشية، بدير القديس أباهور البهجوري بسوادة، حضره وحاضر فيه الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

ودارت المحاضرة حول الحياة مع المسيح وخاصةً في فترة الصوم المقدس، وحرص أيضًا على متابعة فقرات اللقاء الذي حمل شعار "مصابيح"، مبديًا تشجيعه للمشاركات في اللقاء.

وفي سياق الأنشطة الرعوية بالكنيسة صلى الأنبا إبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم أمس الأحد قداس الأحد السادس من الصوم الأربعيني المقدس (أحد التناصير) بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، وخلاله تم قبول اثنين الراغبين في الرهبنة، لبدء فترة الاختبار الرهباني المقررة لمن يرغب في حياة الرهبنة.