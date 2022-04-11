كيف أبدعت دينا الشربينى تمثيليًا بدور «الأم» فى «المشوار»

بواقعية المخرج محمد ياسين ومفردات السيناريست محمد فريد، استطاعت الفنانة دينا الشربيني أن تضع لنفسها خطا دراميا مغايرا عما قدمته من قبل بعدما حققت نجاحًا كبيرًا بشخصية "ورد" التي تقدمها هذه الفترة في شهر رمضان الجاري.

حصدت دينا الشربيني بطريقتها الجريئة هذا العام، والتي كانت في أولى الحلقات معتمدة على الكوميديا ثو تلونت تمثيليًا إلى النوع الدرامي الذي يعبر عن مشاعر الخوف والتوتر بسبب الورطة التي وضعها فيها "ماهر" بعدما قام بالاتجار في الآثار، لترصد الشربيني حالة واقعية مبنية على موهبة كبيرة خلال تمثيلها للشخصية، ولعل اهتمامها بالتفاصيل الخاصة بشكل الشخصية الغير معتمدة على إظهار حلاوتها وعدم وضع أي ميك أب يذكر أضفى حالة واقعية شديدة عليها.

تحقق الشربيني، من حلقة إلى الأخرى حالة لفت جماهيري كبيرة، على الرغم من أن الأحداث تسير بشكل متباطئ قليلاً، لكن مشاهدها تجد فيها أحداثا عديدة تبرز مدى شعورها بالرهبة الممزوجة بالشعور بالأمان لوجود زوجها "رمضان"، فما تقدمه الشربيني هذا العام بمثابة تحد كبير لاقت خلاله استحسان الجمهور المشاهد للعمل الرمضاني.

وأبرزت الحلقة العاشرة من المسلسل تألقا واضحا للشربيني خلال مجريات آخر الحلقة عندما وضعت طاقتها التمثيلية بشكل كامل في مشهد درامي بحت اعتمدت فيه "ورد" على عامل الوجع الخاص بإحساس الأم الخائفة على ابنها من الأحداث المتشابكة والمعقدة التي وجدت نفسها فيه بفعل الأخطاء التي ارتكتبها "ماهر" الشخصية التي يلعبها رمضان، فطغى المشهد على الإحساس بالأمومة بعبقرية تمثيلية شديدة لدينا الشربيني.

مسلسل المشوار يعرض على قنوات dmc، وdmc دراما، وmbc، منصة "watch it"، وشاهد خارج مصر، وتدور أحداث العمل في قالب اجتماعي مثير، حول شاب يتم اتهامه بسرقة قطعة آثار وهو ما يتسبب فى دخوله السجن، ومع تتابع الأحداث يحاول رمضان إيجاد حل للخروج من هذه الأزمة.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد كمال، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، أحمد مجدي، خالد أنور، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج محمد السعدي.