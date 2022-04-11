رئيس الوزراء الجديد لباكستان يؤدى اليمين الدستورى

أدى رئيس وزراء الباكستاني الجديد، محمد شهباز شريف، اليمين الدستورية، مساء اليوم الإثنين؛ ليصبح رئيس وزراء باكستان بعد فوز أحزاب المعارضة في التصويت على حجب الثقة ضد حكومة (حزب الإنصاف).

وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية بأن الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة السفلى للبرلمان) انتخبت شهباز شريف رئيس الوزراء الجديد لباكستان، وحصل شهباز شريف على 174 صوتًا خلال عملية التصويت.

ويأتي انتخاب شهباز شريف، إثر إطاحة الجمعية الوطنية برئيس الوزراء السابق عمران خان من خلال حجب الثقة عنه ليلة السبت الماضي، وفقًا للوكالة.