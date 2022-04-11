الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الجديد لباكستان يؤدى اليمين الدستورى

رئيس وزراء الباكستاني
رئيس وزراء الباكستاني الجديد، محمد شهباز شريف

أدى رئيس وزراء الباكستاني الجديد، محمد شهباز شريف، اليمين الدستورية، مساء اليوم الإثنين؛ ليصبح رئيس وزراء باكستان بعد فوز أحزاب المعارضة في التصويت على حجب الثقة ضد حكومة (حزب الإنصاف).

وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية بأن الجمعية الوطنية الباكستانية (الغرفة السفلى للبرلمان) انتخبت شهباز شريف رئيس الوزراء الجديد لباكستان، وحصل شهباز شريف على 174 صوتًا خلال عملية التصويت.

ويأتي انتخاب شهباز شريف، إثر إطاحة الجمعية الوطنية برئيس الوزراء السابق عمران خان من خلال حجب الثقة عنه ليلة السبت الماضي، وفقًا للوكالة.

باكستان رئيس الوزراء الجديد لباكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

بعد انتهاء «يوتيرن».. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله الفن نهائيا

القومى لحقوق الإنسان يطالب بضرورة شمول تحقيقات النيابة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسرى

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

«تعليم القاهرة» تعلن جدول امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

التحقيق مع المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

حسن كامل

رجالا بدولة الموسسات«2».. نسور مصر

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟