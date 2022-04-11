الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: الحوار مبدأ أساسى لتجاوز الوضع الراهن

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الحوار كمبدأ أساسي لتجاوز الوضع الراهن في السودان.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، مبعوث الرئيس الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير نادر يوسف؛ لبحث العلاقات الثنائية المتطورة بين الخرطوم وأسمرا، وسبل تعزيزها على المستويات كافة بما يخدم مصالح البلدين.

وقال دقلو "نمد أيادينا بيضاء للجميع من أجل استقرار السودان ومن خلال دعم جميع المبادرات في إطار الحل السوداني السوداني"، مؤكدًا متانة علاقات السودان وإريتريا، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك بينهما لخدمة مصالح شعبي البلدين.

من جانبه، أوضح مبعوث الرئيس الإريتري وزير الخارجية عثمان صالح أن زيارة السودان تهدف للوقوف على الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لمعالجتها.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو وزير الخارجية عثمان صالح

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