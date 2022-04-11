الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تنظم إفطارًا جماعيًا للعمالة المؤقتة وأسرهم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت جامعة طنطت اليوم الإثنين إفطاراً جماعيا لعدد 500 من العمالة المؤقتة وأسرهم بالمجمع الطلابي بسبرباي، بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة وعدد من العمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة.

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بأن الإفطار السنوي بشهر رمضان المبارك هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين بجامعة طنطا بمختلف كلياتها وقطاعاتها بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين، بعيداً عن روتين العمل اليومي وضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود.

وأشار «ذكى»، أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التي تسهم في خلق بيئة اجتماعية ايجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين العاملين والإدارة العليا، مثنياً علي عملهم وجهدهم الدؤب في عملهم، مؤكدًا أن حفل الإفطار هو أقل تقدير معنوي لهؤلاء العمال الذين  يقومون بعمل كبير، يستحق الإشادة والتقدير .

من جانبهم أعرب العاملون عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم فى حفل الإفطار موجهين له الشكر على تنظيم  هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، والذي يظهر الجانب الحضاري والتعامل الراقي الذي يوليه رئيس الجامعة لأبنائه العاملين.

أعلنت جامعة طنطا فى بيان لها اليوم فوز الدكتور محمد أحمد العيسوي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم وعضو المجلس الإستشاري العلمي لجامعة طنطا على جائزة أفضل باحث شاب Young Investigator Award لعام 2021 المقدمة من دورية بلانتس Plants التابعة لمعهد النشر الدولي متعدد التخصصات (MDPI) في سويسرا بالتعاون مع الجمعية الأسترالية لعلماء النبات (ASPS) والجمعية الإسبانية لعلم وظائف النبات (SEFV) والجمعية الإيطالية للفايتوثيرابي (S.I.Fit).

وقد أعلنت هيئة الجائزة عن ترشح أكثر من 100 باحث من دول مختلفة لهذه الجائزة السويسرية هذا العام وتم تحكيمها من قبل علماء بارزين من جامعات أوروبية وأمريكية وفاز بها هذا العام كل من الدكتور محمد أحمد العيسوي من جامعة طنطا بمصر، والإيطالية الدكتورة إستفانيا سوت من جامعة بادوفا بإيطاليا.

جامعة طنطا تنظم افطار جماعي للعمالة المؤقتة

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