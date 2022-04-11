وفاة الشاعر العراقى «حسب الشيخ جعفر» عن عمر ناهز الـ80 عامًا

رحل، مساء اليوم الإثنين، الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر، عن عمر ناهز الثمانين عاما ونعاه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق.

وقال الاتحاد العام للكتاب والأدباء العراقيين، في بيان له: "ينعى رحيل الشاعر القدير حسب الشيخ جعفر، الذي فارق الحياة اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، بعد معاناة مع المرض.. الرحمة لروحه الطاهرة، وخالص العزاء للأهل والمحبّين.. إن رحيل جعفر خسارة فادحة للأدب العربي، فهو التجربة المهمة، والشاعر المبتكر، والأديب الأصيل، والإنسان النبيل. وداعاً أيها الوديع الهامس بكل مفردات الحياة..

تبكيك الأنهار والجهات وهي تتعلم الدوران من تدوير تفعيلاتك، وتبكيك الأمم التي تسمو بك، وتعلو لتعود إليك.

من هو حسب الشيخ جعفر؟

هو شاعر عراقي من مواليد عام (1942).. ولد في العمارة تخرّج في معهد غوركي للآداب في موسكو 1966 وحصل على ماجيستر آداب.. عين رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 - 1974، ومحرراً في جريدة الثورة، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

ساهم في الصحافة العراقية وحضر المؤتمرات الأدبية والشعرية في العراق ودول العربية والاتحاد السوفيتي. من دواوينه الشعرية‌ نخلة الله والطائر الخشبي وزيارة السيدة السومرية وعبر الحائط في‌ المرآة وفي مثل حنو الزوبعة.

له عدة مؤلفات أخرى، وترجم عن الشعراء الروس. حصل تقديراً لأعمال الشعرية على جائزة السلام السوفيتية في سنه 1983 وجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للشعر الـدورة الثامنة: 2002/ 2003.

مؤلفاته

نخلة الله، شعر، 1969، الطائر الخشبي، 1972، زيارة السيّدة السومريّة، شعر، 1974ـ عبر الحائط في المرآة، شعر، 1977، وجيء بالنبيين والشهداء، في مثل حنو الزوبعة، الأعمال الشعرية، شعر، 1985، أعمدة سمرقند، شعر، 1985.

كران البور، الفراشة والعكاز، تواطؤاً مع الزرقة، رباعيات العزلة الطيبة، رماد الدرويش مذكراته عن مرحلة الدراسة في موسكو، الريح تمحو والرمال تتذكر، رواية، 1969.

مختارات من الشعر الروسي، وترجم قصائد مختارة لغابرييلا ميسترال، وقصائد مختارة لبوشكين.