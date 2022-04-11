«مصرع طفل وإصابة مُسنة».. تفاصيل واقعة انهيار جزء من عقار بالإسكندرية

لقى طفل مصرعه وأصيبت طفلة ومسنة، في انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية.

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط أجزاء من عقار شارع العلاف أمام المقابر بمنطقة الدخيلة بحي العجمي غرب المحافظة.

ووجهت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، على الفور فريق الإغاثة بالمديرية المكون من مريم رفعت مسئول الإغاثة، وسحر عبد الفضيل، وعبد القادر بإدارة العجمي إلى موقع العقار للمعاينة والحصر.

حيث تبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية ومقسم إلى جزأين، وتم سقوط أسقف جزء من العقار، مما أدي إلى وفاة طفل يدعى ياسين 8 سنوات، وإصابة سيدة مسنة مبتورة القدمين، وتحصل على معاش كرامة، وتم نقلها إلى مستشفى العامرية، بالإضافة إلى إصابة طفلة تم نقلها مستشفي الطلبة.



كما تبين أن الجزء المنهار من العقار تقيم به ثلاث أسر والجزء الآخر ثلاث أسر، والجزء المنهار حدثت به خسائر بشرية: "حالة وفاة وحالتين إصابة" وخسائر في الممتلكات، وتم إخلاء العقار بالكامل، كما تبين أن العقار صادر له قرار ترميم من حي العجمي ولم يتم التنفيذ.

ووزعت مديرية التضامن وجبات إفطار على الأسر المتضررة وتقديم مساعدة مالية عاجلة لأسرة الابن المتوفى، وجار عمل الأبحاث، ومتابعة الأسر المتضررة لصرف مستحقاتها من خسائر الممتلكات والوفاة والإصابة والإعاشة، وفقا للوائح والقوانين.

وكانت قد شهدت منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، نهاية مارس الماضي، انهيار عقار، وشرفتين بعقار آخر، مع تحطم سيارتين، بدون وقوع إصابات، مع إخلاء 4 أسر من سكان العقار، مع تصدع 5 عقارات قديمة.

حيث تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إشارة واردة من غرفة عمليات المحافظة، بشأن انهيار عقار وإخلاء أربعة أسر بالعنوان شارع العمال مع تقاطع 10 شارع التاج حي الخشابين كرموز، التابع لحي غرب الإسكندرية.

وبالمعاينة تبين أنه تصدع 5 عقارات، وانهيار أجزاء منها العقارات قديمة وخالية من السكان ولها قرارات هدم من حي غرب ولم تنفذ، كما انهارت أجزاء من العقار على سيارة ملاكي وسيارة سرفيس أجرة وإتلافهما، كما تأثر العقار المقابل وسقوط بلكونتين منه ولا يوجد أي خسائر في الأرواح.

