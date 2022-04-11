المغرب: 5 آلاف تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 5 آلاف و171 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا تلك الجرعة 6 ملايين و184 ألفا و623 شخصا.



وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن إجمالي المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونا و794 ألفا و766 شخصا حتى اليوم، فيما بلغ إجمالي من تلقى الجرعة الثانية 23 مليونا و269 ألفا و881 شخصا.



في السياق، أعلنت الوزارة تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و164 ألفا و52 إصابة.. مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة ليستقر العدد الإجمالي عند 16 ألفا و61 شخصا.. فيما تم تسجيل 91 حالة شفاء إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و147 ألفا و271 شخصا.