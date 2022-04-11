الكبير أوي 6 الحلقة 10| مشهد يبكي المشاهدين.. مربوحة تضحي بحياتها من أجل «العترة»

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل “الكبير أوي 6”، لتستكمل التحدي الخامس الذي كان عبارة عن لعبة "البلي".

وكعادة مربوحة في التحديات السابقة أنها تضحي من أجل الكبير أوي، ففي التحدي الأول امسكته قبل أن يسقط، وهذه المرة ضحت من أجل ابن الكبير "العترة"، إذ كانت معه في فريق واحد والخاسر بينهم يموت كي يكمل الآخر اللعب.

وماتت مربوحة كي تحمي العترة كأم له وأثر ذلك في مشاعر العترة عندما شاهد تضحيتها، أما فريق أشرف والكبير أوي فالنتيجة حسمت لصالح الكبير، ومات أشرف.

وظهرت لعبة السبيط من الحلقة السادسة على غرار المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار" ومعظم التحديات من العاب قديمة كبر عليها الأجيال مثل كيكة على العالي وصيادين السمك وتماثيل إسكندرية وفرح الجمهور بتلك الألعاب كونها ساعدت في إلقاء الضوء على الألعاب المنسية من طفولتنا، بالمحاكاة الكوميدية للمسلسل في ما أطلقوا عليه "لعبة السبيط"، و يحاول جمهور الكبير أوي تخمين الألعاب التي يمكن أن نشاهدها في الحلقات التالية؟.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 9

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.