«جزيرة غمام» الحلقة 10| الشيخ عرفات يكسب ثقة الحاج عجمي والعايقة تحاصر القرية

يعتبر مسلسل جزيرة غمام، من المسلسلات التي تصدرت مواقع البحث في الأيام الماضية، وكانت حديث رواد السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين، بقصتها المشوقة، وأبطالها المتميزين.

واستطاع الشيخ عرفات والذي يجسده النجم أحمد أمين، أن يكون نجم الحلقة العاشرة من مسلسل جزيرة غمام، وذلك بعدما أشار إلى الحاج عجمي بضرورة توزيع نصف ما تبقى من الفاكهة الموجودة بالمخازن على الفقراء بالقرية.

كما أنه أصبح من الأصدقاء المقربين للحاج عجمي، والذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، وبات يستشيره بشكل كبير خاصة في الأمور الدينية، فقد سمح له بالذهاب إلى غرفته على البحر، بعدما تأكد الحاج عجمي براءته وأنه شخص “مبروك”.

الشيخ عرفات.. "الحمد لله والحمد لله"

تضمنت الحلقة، مكوث الشيخ عرفات على البحر، وترديد أدعية مثل "الحمد لله والحمد لله"، بالإضافة إلى دعائه المتكرر "بسم الكرم الجميل الحنان المنان"، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجم أحمد أمين مع هذا الدعاء الذي وصفه البعض بـ"الجميل".

كما شهدت الحلقة، تغول الغجر بقيادة العايقة والتي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، وخلدون والذي يجسده النجم طارق لطفي، فبعد السماح لهم بالتواجد في القرية، تحالفا مع "البطلان" والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي، من أجل إقامة شادر للغناء والرقص، كما يسعون إلى إعطائهم التصاريح والإذن بالبناء على القرية.

ومن جانبه يقوم الشيخ محارب والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، بالسيطرة على القرية، حيث شهدت الحلقة صدام بين أحد الشباب بالمسجد، رفض حضور درس الشيخ محارب بعد الصلاة، بالإضافة إلى منع ولده سمير بالذهاب للشيخ عرفات.

تدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في فترة العشرينيات، أي قبل 100 عام من حاضرنا الحالي، وتم تصوير مشاهد المسلسل في ديكور يتماشى مع هذه الفترة الزمنية التي جذبت الكثير من المشاهدين ومحبي الدراما.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.