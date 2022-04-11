وقت الإمساك.. موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات

يبحث المسلمون في محافظات جمهورية مصر العربية، عن موعد أذان الفجر في القاهرة وموعد أذان الفجر في الإسكندرية ووقت الإمساك وكذلك أوقات الصلاة يوم الثلاثاء 12-4-2022

يقدم “الدستور” من خلال هذا التقرير موعد صلاة الفجر في القاهرة وموعد صلاة الفجر في الإسكندرية ومواعيد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحافظات.

موعد أذان الفجر في القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:03 ص

مواعيد باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:53 ص

موعد أذان الظهر : 11:56 ص

موعد أذان العصر : 3:30 م

موعد أذان المغرب : 6:20 م

موعد أذان العشاء : 7:40 م

موعد أذان الفجر في الإسكندرية

موعد اذان الفجر : 4:06 ص

مواعيد باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:56 ص

موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر : 3:37 م

موعد اذان المغرب : 6:26 م

موعد اذان العشاء : 7:47 م

موعد أذان الفجر في الجيزة

موعد اذان الفجر : 4:03 ص

مواعيد باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:53 ص

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:30 م

موعد اذان المغرب : 6:20 م

موعد اذان العشاء : 7:40 م

موعد اذان الفجر في الاقصر

موعد اذان الفجر : 4:05 ص

مواعيد باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:55 ص

موعد اذان الظهر : 11:51 ص

موعد اذان العصر : 3:20 م

موعد اذان المغرب : 6:11 م

موعد اذان العشاء : 7:27 م

موعد اذان الفجر في اسيوط

موعد اذان الفجر : 4:08 ص

مواعيد باقي الصلوات

وقت الإمساك : 03:58 ص

موعد اذان الظهر : 11:56 ص

موعد اذان العصر : 3:28 م

موعد اذان المغرب : 6:18 م

موعد اذان العشاء : 7:35 م

دعاء صلاة الفجر

ويعرف عن وقت صلاة الفجر انه من اوقات استجابة الدعاء وفيها يدعو المسلم بما يريده من الله عز وجل ومنها:

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض».

«يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة».