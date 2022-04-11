الإثنين 11 أبريل 2022
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عالم

دونيتسك الشعبية تؤكد سيطرتها على ميناء ماريوبول

رئيس جمهورية دونيتسك
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، سيطرة قواته، والقوات الروسية على ميناء ماريويول.
وقال بوشيلين - للقناة الأولى الروسية اليوم الإثنين - : "فيما يتعلق بميناء ماريوبول، فهو بالفعل تحت سيطرتنا"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر، وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن أكثر من 1500 مسلح أوكراني يتواجدون في منطقة مصنع "آزوفستال" في ماريوبول، قائلاً : "لا يزال هناك بضعة آلاف من القوميين في منطقة مصنع (آزوفستال)، ويتراوح الرقم كما يبدو من التقارير بين 1.5 و3 آلاف شخص".
وكانت جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت أمس الأحد أن الجنود الروس بالتعاون مع قواتها نجحوا بإجلاء 47 بحارًا من العاملين في طواقم السفن، التي حاصرها القوميون الأوكرانيون في ميناء ماريوبول.

رئيس جمهورية دونيتسك القوات الروسية

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