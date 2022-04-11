الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث رئيس إريتريا يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السودان

عثمان صالح
عثمان صالح

أكد مبعوث رئيس إريتريا وزير الشئون الخارجية عثمان صالح، وقوف بلاده إلى جانب السودان، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السودان.
والتقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، اليوم الإثنين، مع وزير الشئون الخارجية الإريتري، يرافقه مستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، وسفير دولة إريتريا لدى السودان عيسى أحمد عيسى. 
وتناول اللقاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات الأزلية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين والدور الذي يمكن أن تلعبه إريتريا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.
واطلع إبراهيم، مبعوث الرئيس الإرتيري، على التحديات التي واجهت وزارة المالية في إعداد موازنة العام 2022، والتي اعتمدت على الموارد الذاتية للسودان.
وأكد أن وزارته قادرة على تغطية نفقات تسيير عمل الدولة، إلا أن هناك صعوبات في تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة وصعوبات أخرى متعلقة بمتطلبات اتفاقية السلام وعودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم وتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن بند الترتيبات الأمنية الخاص باتفاق السلام يسير بصورة طيبة.

مبعوث رئيس إريتريا السودان

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