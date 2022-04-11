الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الدقهلية ينهي تحرياته في العثور على جثة شاب بنيل طوخ

جثة
جثة

أنهت أجهزة الأمن بالدقهلية تحرياتها في واقعة عثور أهالي قرية طوخ الأقلام التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثة شاب غارق داخل مياه ترعة البوهية وتطفوا فوق سطح المياه.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الأهالي إلى مأمور مركز السنبلاوين بالعثور على جثة غارقة داخل مياه ترعة البوهية وتطفوا فوق سطح المياه في اتجاه مدينة السنبلاوين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة بالمياه، وتم استخراج الجثمان واستدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وبالفحص تم التعرف عليه وتبين أنه طالب بالصف الثالث الثانوى الزراعى ، ويدعى زياد 18 سنة، ومقيم بقرية طوخ الأقلام.

وتبين أن الشاب متغيب منذ ثلاثة أيام، وتأكد أنه هو نفسه بعد أن تعرف الأهالى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الحثمان ومعرفة أسباب الوفاة ، وجارى سماع أقول أسرته، وكلفت المباحث بالكشف عن أسباب تواجده فى هذا المكان، والفحص إذ كان هناك شبهة جنائية فى الحادث أم لا.

الصف الثالث الثانوي محافظة الدقهلية سيارة الإسعاف العثور على جثة شاب العثور على جثة من الاهالى تحرير محضر أمن الدقهلية

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