الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إعلان جديد لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق خلال شهر رمضان

جريدة الدستور

بسملة أحد الناجين من حوادث الحروق نجمة الاعلان تحت شعار "في عز الألم بنلاقي الأمل"

أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية إعلانها الأول لشهر رمضان المبارك، والذى ياتي هذا العام بالتزامن مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، بمشاركة الفنان أحمد سعد لأداء أغنية الإعلان والفنان أحمد فهمي للتعليق الصوتي، وتناول الإعلان رحلة علاج الطفلة بسملة، بدءا من إصابتها وحتى تمكنت من التعافى والقدرة على السير، وذلك فى الظهور الأول للطفلة بسملة عقب مشاركتها فى احتفالية (قادرون باختلاف).
وتم خلال الإعلان عرض لمحات عن آخر تطورات بناء المستشفى وما تم إنجازه من المشروع بفضل التبرعات والدعم الذي حظي به المستشفى من جانب ملايين الذين آمنوا بقضية الحروق، وأهمية وجود مستشفى متخصص لعلاج الناجين من حوادث الحروق، واعتمد الإعلان على نشر الأمل في نفوس الفئة المستهدفة تحت الشعار الذي وضعته مؤسسة أهل مصر للتنمية (في عز الألم بنلاقي الأمل).


وحرصت أهل مصر على الظهور بشكل مختلف بإطلاق إعلان هذا العام، ليخرج من مرحلة عرض المشكلة المتعلقة بضحايا الحروق، لعرض الحل، والذي يظهر فى إتمام بناء المستشفى والاستعداد لافتتاحه الذي سيعد بمثابة نقطة نهاية لآلام العديد من ضحايا الحروق، بالإضافة إلى الحرص خلال الإعلان على تشجيع الفئات المستهدفة على التبرع للمستشفى.

وقالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إن الشعور الذي ينتاب كافة القائمين على مؤسسة أهل مصر هو الفخر بالنتائج التي وصل لها المستشفى حاليا، موجهة الشكر لكل الداعمين للقضية منذ طرحها الأعوام السابقة والذين كانوا السبب الرئيسي لبناء أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط، الذي سيتم افتتاحه في سبتمبر 2022.

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