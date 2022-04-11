الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الاتحاد الإفريقى يؤكد أهمية الحل الدبلوماسى فى أوكرانيا

رئيس الاتحاد الأفريقي
رئيس الاتحاد الأفريقي

أعرب رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي ورئيس السنغال، ماكي سال، عن تأييده الحلول التفاوضية لحل الأوضاع في أوكرانيا.

وقال الرئيس ماكي سال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث جرى مناقشة تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى الحوار من أجل التوصل إلى نتيجة لإنهاء الصراع.

وقدم رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس السنغال، ماكي سال، الشكر لنظيره الأوكراني الذي أعرب عن تطلعه للتواصل ودعم الاتحاد الإفريقي.

رئيس الاتحاد الافريقي روسيا موسكو

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