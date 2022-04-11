الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

روسيا توجه مذكرة احتجاج لبولندا لوقف استيلائها على الممتلكات الدبلوماسية

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في وارسو

أعلن السفير الروسي لدى بولندا، سيرغي أندرييف، عن أن السفارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية. 

وقال السفير الروسي لدى بولندا: «أرسلنا مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية على خلفية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وذكرنا فيها أن الموقع الذي توجد فيه المنشأة قد قدمته لنا السلطات البولندية في السبعينيات من القرن الماضي».

وتابع: «لم يقم الجانب البولندي بإنهاء هذه الاتفاقية وهو طرف فيها، لذلك لا تزال هذه الاتفاقية ملزمة لها، وتم بناء المبنى والبنية التحتية في هذا الموقع من قبل الجانب السوفيتي على نفقته الخاصة لأغراض دبلوماسية، وبالتالي تعد جزءا من العقارات الدبلوماسية الروسية».

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