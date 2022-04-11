الأنبا قزمان يدشن أيقونات وأوانٍ بمطرانية سيناء الشمالية

صلى نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعريش (مقر المطرانية).

كما دشن نيافته خلال القداس أيقونات وأدوات لخدمة المذبح بالكنيسة.

وزار نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، مقر جامعة العريش أمس، حيث استقبل نيافته الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بها.

وتسلم نيافته درع جامعة العريش تقديرًا لجهوده وعمله الرعوي ومشاركاته في مؤتمرات الجامعة.

كما هنأ نيافته رئيس جامعة العريش والأساتذة المستقبلين بحلول شهر رمضان وعيد تحرير سيناء.

كما صلى نيافة الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية ومير، القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية ببوق التابعة للإيبارشية، وقبل بدء القداس دشن نيافته الكنيسة، كما رسم نيافته أثناء القداس ١٠٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).