الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يخسر هاري وميجان دعم الجمهور الأمريكي بعد إغضابهم للملكة إليزابيث؟

هاري وميجان
هاري وميجان

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن دوقة ساسكس ميجان ماركل تعد شخصية مرحة ومحبوبة في الولايات المتحدة الامريكية، الا ان تفاقم الازمة بينها وبين العائلة المالكة تسببت في انهيار شعبيتها في هوليوود.

وتابعت أنه بحسب الكاتبة الملكية سيليا والدن فان ميجان وهاري لديهم شعبية في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الشعبية لن تدوم طويلًا".

وأضافت والدن "إنها مجرد شخصية مرحة ولكن الخطأ الأكبر الذي ارتكبته هو نسيانها أن الولايات المتحدة بأكملها تحب الملكة اليزابيث الثانية، لذا ، فإن أي شخص يُعتقد أنه قد أهان الملكة، أو تصرف بشكل سيئ في هذا الصدد، لن يجد صدى جيد".

وأكدت الصحيفة أن العداء المستمر بين هاري وميجان والعائلة المالكة سيجعل الجمهور الأمريكي يعزف عن الاستماع للزوجان.

وتابعت أن هاري لا يرغب في إزعاج جدته، رغم علمه أن تجاهله لحفل تأبين جده الأمير فيليب قد أثار حزنها خصوصًا وأن هاري يعد العضو الملكي الأقرب لقلب الملكة.

وأشارت إلى أنه وفقًا لمصادر ملكية، فان هاري يبذل قصارى جهده بالفعل للتأكد من عدم وجود مواد في سيرته الذاتية يمكن اعتبارها سلبية تجاه الملكة أو عهدها بأي شكل من الأشكال وأنه يريد حقًا الاحتفال لحياتها وعلاقته بها في هذا الكتاب".

وقال المصدر "اعتقد أنه بقدر ما تريد الصحافة أن يكون هذا كتابًا مضطربًا وهجومًا على العائلة المالكة، فإن مذكرات هاري تتعلق أكثر بقصته - وبالطبع، هناك ما هو أكثر بكثير من السنوات القليلة من حياته دوق ساسكس".

وأضاف: "حتى أولئك الذين يعملون مباشرة في هذا المشروع ما زالوا لا يعرفون محتوياته - إنهم يقومون بعمل مذهل لإبقائه سراً لأطول فترة ممكنة".

ويستعد هاري لحضور فعاليات ترفيهية خلال الأيام المقبلة مع زوجته في ظل غيابه عن حفل تأبين جده.

الولايات المتحدة ميجان ماركل العائلة المالكة الملكة إليزابيث هارى وميجان دوقة ساسكس ميجان ماركل دوق ساسكس

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