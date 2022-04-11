يعتبر مواليد برج الحمل من مواليد 20 مارس و20 أبريل، ومن المعروف أن شخصية برج الحمل تتميز بالشخصية القوية، لذلك يجب معرفة مدى توافق بعض الأبراج مع برج الحمل.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “indian express” ما هي العلامات الأكثر والأقل توافقًا مع برج الحمل؟

- برج الجدي

يشترك الجدي والحمل في طبيعة مماثلة، وكلاهما يحترم جهود بعضهما البعض ويبقى كلاهما في عالمهما الخاص، وكلاهما لديه نفس عملية التفكير كذلك.

- برج العقرب

يتشارك كل من برج العقرب والحمل في فهم جيد لبعضهما البعض كلاهما جيد في قراءة عقول الناس مما يجعلهم متوافقين للغاية.

- برج الثور

يتمتع كل من برج الثور والحمل بالطبيعة للحكم على الناس على أساس سلوكهم حول الجميع، وهذا يجعلها متوافقة حيث يمكن لكليهما الجلوس والحكم على العالم والاستماع إلى حكم الآخر.

- برج الحوت

يفهم كل من الحوت والحمل مشاعر بعضهما البعض بطريقة أفضل من أي شخص آخر مما يجعلها متوافقة للغاية مع بعضها البعض.

- برج العذراء

يتمتع كل من برج العذراء والحمل بنفس المستوى من الذكاء الذي يربطهما جيدًا.

- برج السرطان

يمكن أن يكون السرطان متوافقًا مع برج الحمل لأنهم سيتبعون ما يقوله برج الحمل ومن ناحية أخرى، قد يهدئون برج الحمل.

- برج الأسد

يتمتع كل من برج الأسد والحمل، بالتفاني لتحقيق أهدافهما ويمكنهما حتى مساعدة بعضهما البعض لتحقيق أهدافهما.

- برج الميزان

الميزان المتمركز حول الذات لن يظهر الكثير من الاهتمام، من ناحية أخرى، يمكن أن يتخذ برج الحمل المبادرات لإبقاء الميزان سعيدًا وهو ليس سندًا مجديًا.

- برج القوس

قد يختار القوس أن يكون مع برج الحمل فقط إذا تم منحهم الاحترام دون أي محاولات للسيطرة عليهم.

- برج الجوزاء

الطبيعة المزدوجة للجوزاء قد تزعج الحمل مما قد يؤدي إلى مشاكل.

- برج الدلو

لا يمكن اعتبار برج الدلو علامة متوافقة مع برج الحمل، برج الدلو لا يهتم أو يحترم مبادرة أي شخص وهذا يمكن أن يضر برج الحمل، أيضًا إذا أظهر برج الحمل غضبه، فسوف ينتهي الأمر بالقتال.