المشدد لمدة 15 عامًا لـ4 متهمين بخطف طفلة فى العبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة على 4 متهمين باختطاف طفلة، 7 سنوات، من أمام منزلها بدائرة قسم شرطة العبور، وطلب فدية 3 ملايين جنيها لإطلاق سراحها، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية التي حملت رقم 12576 لسنة 2021 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 4215 لسنة 2021 كلى جنوب بنها.

وكشف أمر الإحالة الخاص عن أن المتهمين: "ك خ"، و"أ أ"، و"أ م"، و"أحمد غ ن"، اختطفوا الطفلة "م"، 7 سنوات، بدائرة قسم شرطة العبور، بأن استدرجوها بعيدا عن أعين ذويها، ثم اختطفوها بواسطة سيارة ملاكي وفروا هاربين.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة باختطاف ابنته، 7 سنوات، أثناء تواجدها أمام مسكنها، وأفاد بورود اتصال هاتفي طلب منه المتصل دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.

وتم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ورفقتهم الطفلة المُختطفة، وضبط السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذي عرض على المتهمين الآخرين مخططه الإجرامي نظير التحصل على مبلغ مالي يتم اقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستخدم في المساومة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.