الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس السيادة بالسودان يناقش أزمة المياه بولاية الخرطوم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

عقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماعها بالقصر الجمهوري اليوم، بحضور عضو مجلس السيادة الدكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير ووزيري المالية والطاقة والنفط ووالي ولاية الخرطوم المكلف ومدير الأمن الاقتصادي وأعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع التحديات والعقبات التي تعترض عمل هيئة مياه ولاية الخرطوم، مشددين على ضرورة توفير خدمات المياه لمواطني الولاية وإيجاد الطرق المثلى والحلول الناجعة لحل أزمة المياه.

ووجه نائب رئيس مجلس السيادة، بشراء الطلمبات الغاطسة لسد النقص، وضمان انسياب المياه، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل مع الإدارة العامة للكهرباء لضمان توفير التيار الكهربائي بصورة مستمرة لتشغيل الطلمبات.

وأوضح المهندس مستشار محمد علي العجب مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش الحلول المقترحة لحل أزمة المياه، ووضع الخطط والبرامج الاسعافية المقترحة بما يضمن تنفيذها في وقت وجيز.

وأشار مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، إلى الخطط متوسطة وطويلة المدى التي تم وضعها، والتي تتضمن الاستفادة من المحطات النيلية وجعلها محطات اساسية للمياه، مؤكدا بوجود بمعالجات سريعة وعاجلة لازمة مياه الشُرب بالولاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

لجنة الطوارئ الإقتصادية في السودان السودان مجلس السيادة محمد حمدان دقلو عبدالباقي عبدالقادر الزبير

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