الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية اليابان وبنجلادش يتفقان على التعاون الوثيق بشأن إصلاح الأمم المتحدة

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي

التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الإثنين، نظيره البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن بالعاصمة اليابانية طوكيو للعمل على تنسيق استجاباتهما لعدد من القضايا، بما في ذلك المناقشات الرامية لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


وقال هاياشي - بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن الهجوم الروسي على أوكرانيا مسألة خطيرة تهز أساس النظام الدولي ليس في أوروبا فحسب بل وفي آسيا.


وتابع قائلا إن "اليابان لا يمكنها أن تتسامح مع أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم بالقوة".


واتفق الجانبان على التعاون عن كثب في إصلاح مجلس الأمن الدولي، كما أكدا على التعاون في استجاباتهما لإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات واختطافاتها لمواطنين يابانيين.
 

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