الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

5 أخطاء يجب تجنبها خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عند اتباع نظام غذائي لابد من تجنب الأخطاء التي يمكن أن تعرقل تقدم النظام الغذائي والحصول على نتائج ممتازة به، فنظام منخفض الكربوهيدرات يُعتبر من الأنظمة الغذائية المتبعة الأكثر شيوعًا في فقدان الوزن، حيث يعتمد النظام الغذائي منخفض الكمية تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والسكر وزيادة تناول دهون الألبان واللحوم والبيض.

وفيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات:

1- لا تفوّت تناول الفاكهة: 

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات ينطوي على تناول كميات أقل من السكر، غالبًا ما يجعل الفركتوز ، وهو نوع السكر الموجود في الفاكهة ، الناس متشككين بشأن تناولهم. ومع ذلك ، لن يكون تناول الفاكهة ضارًا إذا تم تناوله بشكل معتدل، لذلك أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، تجنب تخطي الفاكهة تمامًا لأنها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض تناول العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف وفيتامين ج ، إلخ.

2- تمرن دون أي أعذار:

 التمرين هو نشاط يتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة، لذا يمكن أن تؤدي النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات إلى انخفاض مستويات الطاقة مما قد يجعل من الصعب القيام بالمهام اليومية، غالبًا ما يستخدم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات هذا كذريعة لتخطي ممارسة الرياضة، على الرغم من صعوبة الأمر، يجب تنفيذ روتين النشاط البدني المنتظم دون أي عذر لضمان ذلك بشكل عام.

3- تجنب المبالغة في التعامل مع نفسك:

اتباع نظام غذائي صارم يمكن أن يضر بالصحة العقلية والجسدية ويمكن أن تكون الحميات منخفضة الكربوهيدرات مقيدة للغاية. 

لذلك، من المهم التأكد من أن نظامك الغذائي لا يفسد صحتك وأن الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم. تذكر دائمًا أنه ليس من المفترض أن تكون الوجبات الغذائية بمثابة عقوبات.

4- لست بحاجة للتخلي عن النشا: 

غالبًا ما يتخلى الناس عن الأطعمة النشوية أثناء اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مما يعرضهم لخطر فقدان العديد من العناصر الغذائية، بدلاً من التخلص من مجموعات غذائية معينة، تناولها بعناية وبكميات صغيرة لضمان صحة شاملة.

5- حافظ على رطوبتك: 

غالبًا ما يتعرض الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات لخطر الإصابة بالجفاف ومشكلات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، لذلك، لتجنب المضاعفات الصحية بسبب نقص المياه، تأكد من الحفاظ على رطوبتك في جميع الأوقات.

من الصعب مواكبة ذلك بصرف النظر عن القلق الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء اتباع نظام غذائي نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات بعض الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء اتباع نظام غذائي فوائد النظام الغذائي

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