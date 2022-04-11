الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم بشبين القناطر

حادث تصادم
حادث تصادم

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شخص إثر حادث تصادم حيث اصطدمت به سيارة مسرعة، أثناء عبور الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة بشبين القناطر، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "أ أ م"، 55 سنة، جثة هامدة إثر حادث تصادم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبيّن أن المتوفي صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في شبين القناطر، حيث صدمته سيارة مسرعة فلقى مصرعه فى الحال، وتم ضبط قائد السيارة، والتحفظ على المركبة ونقل الجثة المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

شبين القناطر محافظة القليوبية تصادم سيارة مسرعة الطريق الجثه ستشفى الشاملة

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