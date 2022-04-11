«راجعين يا هوى».. عندما تصبح الدراما الحقيقية وسيلة للترويج السياحي

استطاع مسلسل "راجعين يا هوى" أن يحقق - منذ عرض أولى حلقاته - تفاعلًا ونجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري خصوصًا أنه ينطلق من مرجعية تحمل اسم عمدة الدراما المصرية التليفزيونية وكبيرها الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، من رؤية درامية حديثة لأحد أبرز الكتّاب الذين صنعوا لأنفسهم مكانة في وقتٍ قصير هو محمد سليمان، مع مخرج شاب قدم مجموعة أعمال أثبتت أنه في الطريق لدخول عالم كبار المخرجين.

الأهم أنه يثبت ويؤكد أنه عندما يكون لدينا منتجًا لديه رؤية ورسالة مثل تامر مرتضى الذي يحرص طوال الوقت من خلال شركته أروما على تقديم دراما مختلفة ومدروسة ولها رسالة حتى لو كانت في إطار من الأكشن لكننا نجد لديه مضمون فنحن هنا أمام عمل متكامل فنيا وإنتاجيًا.

واستطاع العمل تقديم دعاية جيدة وحقيقية وواقعية لمصر الجديدة التي يبنيها أبنائها، فهو يقدم صورة جميلة لمصر، حتى في تقديمهم للحارة الشعبية والقهوة البلدي وعربية الفول، تشعر أنك تستنشق عبير دراما أسامة أنور عكاشة.

ويسير العمل عكس التيار والمسلسلات الأخرى التي أدمنت ظهور البلطجة وظهور العشوائيات المسلسل رغم جودته الفنية تشعر أنه عمل دعائي لتراث وسياحة مصر.

وتخيل أنه تم تصويره في شارع المعز والحسين والجمالية، وقلعة صلاح الدين والإسكندرية وعلى كورنيش النيل.

راجعين يا هوى عمل فني حقيقي وواقعي وصادق ابتعد عن السقوط في فخ أنك كي تكون واقعيًا يجب أن تكون عشوائيًا.

وهو السبب الحقيقي في تصدره تريند تويتر ومنصات السوشيال ميديا من خلال عدة تريندات وهاشتاجات أطلقها محبي المسلسل تناولت "بطله خالد النبوي وابنه نور النبوي ومشهد صراع وفاء عامر وأنوشكا على المنزل ومشتملاته.

وكان الجمهور قد تفاعل ورواد منصات التفاعل الاجتماعي بقوة مع الحلقات الأولى من مسلسل "راجعين يا هوى" مؤكدين أنه مسلسل مبشر بالنسبة لهم وأنهم قد اختاروه ليصبح من مسلسلاتهم المفضلة خلال السباق الرمضاني.

المسلسل يتواصل عرضه عبر DMC و cbc و شاهد و"watch it": وهو من إنتاج شركة اروما ستوديوز - تامر مرتضى، ويلعب بطولته النجوم خالد النبوي ونور اللبنانية وأحمد بدير وهنا شيحة ووفاء عامر وأنوشكا واسلام ابراهيم ونور خالد النبوي وسلمى عبد الفضيل.

ويشارك في بطولته نجوم آخرين.



المسلسل يعد استكمالًا لشراكة الشركة المتحدة مع أروما بعد النجاح الكبير في سلسلة إلا أنا

المسلسل يخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم والحرامي" و"نصيبي وقسمتك" ومسلسل موسى، وسيعرض عبر قنوات DMC و cbc ومنصات شاهد وwatch it.