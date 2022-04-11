الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر وخطوات التسجيل

شهادة تطعيم كورونا
شهادة تطعيم كورونا

استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر، من أكثر الموضوعات بحثاً على محرك البحث العالمي جوجل، من جانب المصريين، ويتناول "الدستور" فى التقرير التالى آلية استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر وسعر شهادة التطعيم وخطوات تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح.

خطوات استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر

يتم استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر، من خلال مراكز تطعيمات كورونا المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومراكز تطعيم المسافرين المعتمدة، ويشترط لإستخراج الشهادة أن يكون المتقدمين حصلوا على لقاح كورونا أولا؛ لافتة إلى أن شهادة تطعيم لقاح كورونا آمنة ولا يمكن تزويرها.

سعر استخراج شهادة تطعيم كورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، سعر استخراج شهادة تطعيم كورونا في مصر والمدعومة بالـ QRcode للحاصلين على لقاح كورونا، لافته إلى أن قيمة استخراج شهادة الـ"باركود" للمصريين في الداخل 100 جنيه فقط، فى حين يبلغ قيمة استخراج شهادة التطعيم للسفر بغرض غير السياحة 250 جنيها، و25 دولار لغير المصريين، بينما استخراج شهادة تطعيم كورونا للسفر بغرض السياحة 1000 جنيه.

 

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تسجيل لقاح فيروس كورونا لطلاب المدارس عبر موقع وزارة الصحة والسكان

 

 

إجراءات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

يمكن للمواطنين التسجيل عبر الموقع الاليكترونى الذى خصصته وزارة الصحة والسكان، من خلال الخطوات التالية...

الدخول عبر موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالى egcovac.mohp.gov.eg

اختيار أيقونة إدخال بيانات المواطنين.

كتابة كافة البيانات الشخصية للراغبين في الحصول على جرعات اللقاح.

تحديد منطقة الحصول على اللقاح.

إدخال الفئة المستهدفة والمرحلة العمرية.

تدوين وسيلة التواصل (رقم تليفون، بريد إلكتروني).

تحميل التقارير الطبية للحالات الحرجة إن وجدت.

الضغط على زر الحفظ.

استقبال رسالة برقم الطلب.

وتسعى وزارة الصحة والسكان، إلى توفير اللقاحات المعتمدة للمواطنين في المراكز الطبية في جميع محافظات الجمهورية وذلك للحد من الإصابة وتقليل أعراض الإصابة، حيث يعمل اللقاح على تقوية الجهاز المناعي وجعله أكثر قدرة على التصدي لفيروس كورونا.

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