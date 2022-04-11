محافظ بورسعيد يتابع العمل في تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، مطلعا على نسب ومعدلات التنفيذ التي شهدها المبنى حتى الٱن، مشيدا بوصول العمل لمراحل متقدمة في تطوير المبنى، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والشركة الهندسية القائمة على تطوير المبنى.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تطوير مبنى الديوان العام الغربي يأتي في إطار تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى، تماشيا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد، ومع انتهاء أعمال التطوير يكون قد تم تطوير الديوان العام بالكامل.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول التصميم النهائي للمبنى الجديد، وأهم الإدارات التي سيشملها، موجها بأهمية تصميم المبنى على أعلى طراز تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها الديوان العام فى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة، والإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المبنى في أقرب وقت.

وأوضح "الغضبان"، أن تطوير المبنى الغربي للديوان العام سيوفر سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، كونه مزود بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومقام على أحدث طراز، لافتا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساهم في سرعة أداء الخدمة ودقتها، موضحا أن كل المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازى بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد وتطبيق المنظومة الرقمية والتي ساهمت في تحسين مستوى العمل الإداري والحكومي.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع والطرق الداخلية بمنطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة بورفؤاد "طريق اللواء أحمد عبدالله"، والتي تتم بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ومنطقة تعمير بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تتضمن أعمال إنارة بكامل طول طريق اللواء أحمد عبد الله، بالإضافة لإعادة رصف الطريق وتوسعته وزيادة الطابع الجمالي، ووجه المحافظ بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظرا لأهمية الطريق والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة