الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نيابة فرنسا تفتح تحقيقًا عقب اندلاع أعمال عنف في مدينة رين

جريدة الدستور

أعلنت النيابة العامة في مدينة رين الواقعة في غرب فرنسا عن فتح تحقيق بعد اندلاع أعمال عنف ووقوع أضرار مساء أمس الأحد في وسط المدينة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال مكتب المدعي العام في رين- حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين- إن هذا التحقيق يستهدف مرتكبي هذه الأضرار الجسيمة بممتلكات المصالح العامة والممتلكات الخاصة خلال مظاهرات على الطريق السريع العام.. موضحًا أن العقوبة المفروضة ستكون خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

يذكر أنه بعد وقت قصير من إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قام نحو 500 شخص معظمهم من الشباب وبعضهم يرتدي أغطية للرأس، بنصب الحواجز وتشويه واجهات البنوك وتحطيم نوافذ المتاجر والحافلات ووضع علامات على العديد من الجدران.

باريس مدينة رين فرنسا نيابة فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

البديل الثالث الذى قضى على طيور الظلام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

غرفة السياحة تحذر المواطنين من «برامج الترانزيت» لأداء العمرة: غير قانونية

ضبط 23 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

التحقيق مع المتهمين بسرقة موظفة بالشئون القانونية في الساحل

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. يزنس البنوك الأسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

أحمد الصغير

(الاختيار3 ) ..ومن يكتب التاريخ!

حسين دعسة

البنك الدولي.. تحديات تؤدي إلى انهيار اقتصادي كوني

محمود خليل

رمضان الساكن فى الراديو والتليفزيون

جمال-أسعد

المتهم الحقيقى فى قتل القمص

محمد العسيري

زراعة الأمل فى صحراء أكتوبر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟

سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة: استمرار اعتداءات إسرائيل يستدعي تدخلا