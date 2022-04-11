نيابة فرنسا تفتح تحقيقًا عقب اندلاع أعمال عنف في مدينة رين

أعلنت النيابة العامة في مدينة رين الواقعة في غرب فرنسا عن فتح تحقيق بعد اندلاع أعمال عنف ووقوع أضرار مساء أمس الأحد في وسط المدينة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال مكتب المدعي العام في رين- حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين- إن هذا التحقيق يستهدف مرتكبي هذه الأضرار الجسيمة بممتلكات المصالح العامة والممتلكات الخاصة خلال مظاهرات على الطريق السريع العام.. موضحًا أن العقوبة المفروضة ستكون خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

يذكر أنه بعد وقت قصير من إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قام نحو 500 شخص معظمهم من الشباب وبعضهم يرتدي أغطية للرأس، بنصب الحواجز وتشويه واجهات البنوك وتحطيم نوافذ المتاجر والحافلات ووضع علامات على العديد من الجدران.