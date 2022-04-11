الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وازدواج طريق قنا/ الأقصر الصحراوى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة بمشروع تطوير وازدواج طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم، حيث يشكل المشروع إنشاء اتجاه جديد بطول 108 كم 3 حارة مرورية ورفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR وCIR، ليصبح الطريق مزدوجًا بعرض إجمالي  23 مترًا وبواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه مع تنفيذ 2 حارة طبان رصف بعرض 3.75م لميول الطريق.

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة، حيث تم تقسيم المشروع إلى ٥ قطاعات هي (القطاع الأول بطول ٣٦ كم، القطاع الثاني بطول ٣٦كم، القطاع الثالث بطول ١٨ كم، القطاع الرابع بطول ١٢ كم، القطاع الخامس بطول ٦ كم) لسرعة الإنجاز، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ٩١٣ مليون جنيه، ونسبة تنفيذه بلغت 90%.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، وهو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة ممثلة في وزارة النقل لتنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في صعيد مصر، بما يساهم في تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة، مؤكدا أن هذه المشروعات بمثابة شرايين للتنمية، فكل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة للشباب، خاصة أنه يتم تنفيذها عن طريق شركات مصرية وطنية متخصصة في هذا المجال.

وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وإزدواج طريق قنا الأقصر الصحراوي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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