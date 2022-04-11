الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 10 آلاف طن رخام وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AGAPI.S والتى ترفع علم مولدوفا ويبلغ طولها 200 متر والغاطس 10.7 متر وذلك لتفريغ 10 آلاف طن رخام بالميناء.  

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول  سفينتين  حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينة بضائع عامة  وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة  بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

سعيد السويس قناة السويس تنسيق سفن بيان

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وائل لطفي

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